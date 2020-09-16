За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Анжеро-Судженск – 26, Новокузнецк – 17, Междуреченск – 15, Березовский – 14, Прокопьевск – 12, Белово – 9, Кемерово – 7, Топкинский МО – 4, Киселевск – 3, Яйский МО – 3, Яшкинский МО – 3, Ленинск-Кузнецкий – 2, Полысаево – 2, Кемеровский МО – 2, Калтан – 1, Осинники – 1, Беловский МР – 1, Гурьевский МО – 1, Мариинский МР – Прокопьевский МО – 1. Таковы данные регионального Оперштаба.

4 пациента скончались. У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Киселёвске.

У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Прокопьевске.

У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживала в Таштаголе.

98 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 5945 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2037 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1960 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".