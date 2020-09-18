Масштабная реконструкция Аллеи Героев Советского Союза-прокопчан и памятника комсомольцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, проводится на средства областного гранта, которые Прокопьевск получил вместе с присвоенным ему почетным званием «Город трудовой доблести и воинской славы». Окончание ремонтных работ намечено на конец октября.

«Еще за год до 75-летнего юбилея Победы мы приняли решение присвоить городам Кузбасса почетное звание «Город трудовой доблести и воинской славы» и выделять по 25 млн рублей на их развитие. Жители сами решали, на что именно направить эти средства. Прокопьевск стал четвертым городом, который был удостоен этого звания. Масштабная реконструкция общественных мест, где сейчас обновляются памятники героям войны, благоустраиваются территории, свидетельствует о том, что эта память, с которой связаны судьбы тысяч людей, дорога жителям. В годы Великой Отечественной войны более 17 тысяч прокопчан отправились на фронт. На шахтеров легла ответственная задача — снабжать углем металлургические заводы Сибири и Урала, коксохимическую промышленность. Город принял девять эвакуированных предприятий, в Прокопьевске располагались семь эвакогоспиталей. Упорство и самоотверженность в труде, исключительное мужество и героизм местных жителей будут служить примером для многих поколений», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Самые масштабные работы пройдут на мемориальном комплексе «Аллея Героев Советского Союза-прокопчан» в Сквере героев-комсомольцев, где уже идет укладка нового асфальтового покрытия, бордюрного ограждения, демонтируются старые навесные конструкции. В ближайшее время начнется замена освещения на прилегающей территории и реконструкция самого архитектурного сооружения. Список героев Великой Отечественной войны на мемориале дополнится еще тремя фамилиями павших. Таким образом, будет указано 19 прокопчан, удостоенных высшей степени отличия в годы Великой Отечественной войны.

Параллельно на ул. Комсомольской реставрируют «Памятник комсомольцам, павшим в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.», который является объектом культурного наследия регионального значения. Рабочие реконструируют постамент, благоустраивают прилегающую территорию. Основные работы прошли весной — специалисты московской строительно-реставрационной компании восстановили двухметровую скульптуру солдата, которая была установлена в 1960 году и ни разу не реконструировалась.

Кроме того, будет создан новый мемориал «Полные кавалеры ордена Славы», куда будут вписаны имена семи жителей Прокопьевска. Также планируется установка памятных знаков в честь космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Бориса Волынова и начальника Центра специального назначения ФСБ России, Героя России, генерала-полковника Александра Тихонова. На территории мемориального комплекса появятся новые парковые диваны и урны.

Региональный закон о звании «Город трудовой доблести и воинской славы» был принят Законодательным Собранием Кемеровской области — Кузбасса по инициативе губернатора Сергея Цивилева в марте 2019 года. Всего в Кузбассе почетное звание «Город трудовой доблести и воинской славы» присвоено шести городам: Кемерово и Новокузнецк его получили в 2019 году, Анжеро-Судженску, Белово, Прокопьевску и Ленинску-Кузнецкому звание присвоено в 2020 году. Также в 2020 году Президент России Владимир Путин присвоил Новокузнецку звание «Город трудовой доблести».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.