Первый в Кузбассе Дом научной коллаборации им. П. А. Чихачева открылся на базе Кемеровского государственного университета — опорного вуза региона. Центр дополнительного образования создан при поддержке министерства образования и науки Кузбасса в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Занятия начнутся 1 октября.

Центр рассчитан на школьников 5-11 классов и их учителей. Учащиеся смогут бесплатно заниматься проектной деятельностью, наукой и техническим творчеством, а педагоги — повышать квалификацию в части организации научной и проектной работы на уроках.

Дом научной коллаборации оборудован современной техникой — квадрокоптерами, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, системой трекинга, конструктором для робототехники, лазерным гравером, смартфонами, планшетами, компьютерами.

На ремонт и оснащение направлено около 10,6 млн рублей из федерального бюджета и 317,3 тысячи рублей из регионального, также привлечены спонсорские средства в размере 100 тысяч рублей.

В новом учреждении будет реализовано пять разных образовательных проектов, которые ориентированы на школьников разного возраста и их педагогов, среди них «Детский университет» (для 5-9 классов), «Малая академия» (для 10-11 классов), «Урок технологии», «Урок биологии» и «Педагог К-21» (для школьных учителей). Воспитанники под руководством студентов старших курсов, аспирантов, сотрудников и преподавателей вуза будут заниматься научно-исследовательской и проектной работой, участвовать в научно-технических и проектных конкурсах, а также в научно-практических конференциях различного уровня.

Кроме того, центр позволит наладить партнерство между общеобразовательными организациями региона и университетами: вузы смогут выявлять наиболее талантливых подростков, вести с ними научную и профориентационную работу. Планируется, что ежегодно здесь будут проходить обучение не менее 400 кузбасских школьников и около 50 учителей.

До 2022 года в Кузбассе откроется еще два Дома научной коллаборации. В 2021 году центр будет создан на базе Кузбасского государственного технического университета, в 2022 году — Сибирского индустриального университета.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.