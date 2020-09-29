В столице региона прошло заседание Совета ректоров вузов Кемеровской области, в котором принял участие губернатор Сергей Цивилев. Собравшиеся обсудили ситуацию с трудоустройством выпускников и определили вектор дальнейшего развития высшего образования в Кузбассе.

«В Кузбассе особое внимание уделяется развитию системы высшего и среднего образования. Мы стремимся к тому, чтобы наши вузы были конкурентоспособны в России, а выпускники имели возможности для успешного трудоустройства», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По информации министерства образования и науки Кузбасса, в области действует 17 образовательных организаций высшего образования, из них 7 самостоятельных вузов, 6 — их филиалов и 4 филиала образовательных организаций других регионов. Занятость выпускников после получения диплома составляет 97%, при этом 67% трудоустраиваются по специальности, а 21% — продолжают обучение.

В апреле 2018 года в регионе был создан один из первых в России Научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня «Кузбасс». В его состав вошли шесть ведущих вузов области (КемГУ, КузГТУ, КузГСХА, СибГИУ, КемГМУ, КемГИК) и два научно-исследовательских института (Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СОРАН и НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний). Партнерами научного центра стали крупнейшие промышленные компании, образовательные и научные организации России. Задачи НОЦ — профессиональный рост и привлечение российских и зарубежных специалистов, разработка стратегии опережающего развития, реализация проектов, создание стартапов. Центр будет работать над созданием комплекса технологий, который повысит эффективность добычи и переработки угля.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.