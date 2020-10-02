В дополнение к региональной доплате за классное руководство в размере 3 тыс. рублей 13 763 учителя получили по 5 тыс. рублей в рамках федеральной программы поддержки, утвержденной Министерством просвещения России в этом году. Таким образом, общий размер выплат за руководство одним классом в Кузбассе составил 8 тыс. рублей.

Сохраняются и все региональные стимулирующие выплаты для работников образования. Это ежемесячная спецвыплата в размере 5,7 тыс. рублей педагогическим работникам, являющимся наставниками молодых специалистов, а также выплата в размере 8 тыс. рублей молодым специалистам — педагогическим и медицинским работникам образовательных учреждений.

По информации регионального министерства образования и науки, на поддержку учителей в Кузбассе ежегодно выделяется более 930 млн рублей.

Федеральные выплаты классным руководителям — не единственная новая мера социальной поддержки, действующая в образовательных организациях. Так, с 1 сентября 2020 года все ученики 1-4 классов получают бесплатное горячее питание — это около 138 тысяч детей. До конца 2020 года на питание школьников из федерального и областного бюджетов будет направлено порядка 629 млн рублей, в 2021 году — 1,5 млрд рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.