За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 175 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк-36, Осинники-20, Междуреченск-17, Кемерово-14, Мыски-14, Березовский-12, Анжеро-Судженск-9, Ленинск-Кузнецкий-9, Киселевск-7, Гурьевский МО-6, Прокопьевск-5, Юрга-4, Беловский МР-4, Таштагольский МР-4, Новокузнецкий МР-3, Калтан-2, Краснобродский-2, Ленинск-Кузнецкий МО-2, Тисульский МР-2, Березовский-1, Кемеровский МО-1, Топкинский МО-1.

4 пациента скончались. У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, хронического обструктивного заболевания легких, сахарного диабета. Он проживал в Беловском районе.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета. Она проживала в Таштаголе.

195 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 8541 человек вылечился от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3883 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4288 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".