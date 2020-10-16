Современная площадка для игры в футбол появилась на стадионе «Энергетик», где начинал тренироваться известный футболист Александр Головин. Работы выполнены в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

«На новом поле с искусственным покрытием смогут в комфортных условиях заниматься более 200 юных футболистов комплексной спортивной школы Калтана, а также представители взрослых команд. Объект будет открыт для всех желающих, что позволит увеличить количество людей, ведущих здоровый образ жизни», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Стадион «Энергетик» основан в 1957 году. Его площадь составляет 7 тыс. кв. м. Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Кузбасса, последний капитальный ремонт спортивного объекта проводился в 2011 году. Старое поле имело неровную поверхность, из-за отсутствия дренажной системы на нем часто образовывались лужи. В результате спортсмены не могли тренироваться весной и осенью, а также в период выпадения сильных осадков.

В ходе ремонта специалисты произвели монтаж дренажных канав и уложили искусственный газон. На эти цели было направлено 10 млн 945 тыс. рублей из консолидированного бюджета. Еще 25 млн рублей муниципальных и спонсорских средств были выделены на реконструкцию беговых дорожек и закупку спортивного оборудования — новых ворот, сетчатого ограждения, сектора для прыжков в длину.

Реконструкция футбольного поля позволит проводить в Калтане спортивные соревнования городского и областного уровней.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.