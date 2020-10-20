За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 173 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 43, Белово – 31, Междуреченск – 28, Анжеро-Судженск – 13, Прокопьевск – 12, Осинники – 11, Беловский МР – 6, Ленинск-Кузнецкий – 4, Калтан – 3, Кемерово – 3, Краснобродский – 3, Прокопьевский МО – 3, Топкинский МО – 3, Киселевск – 2, Березовский – 1, Гурьевский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Чебулинский МО – 1, Юргинский МО – 1, Яйский МО – 1, Яшкинский МО – 1.

4 пациента скончались. У мужчины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде гипертонической болезни, дислипидемии, хронической ишемии головного мозга, церебрального атеросклероза, хронического пиелонефрита. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде ожирения 3 степени. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Прокопьевске.

У мужчины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Белове.

85 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 9045 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 4243 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4563 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".