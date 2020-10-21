За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 34, Ленинск-Кузнецкий – 25, Киселевск – 22, Прокопьевск – 19, Белово – 15, Осинники – 10, Кемерово – 7, Анжеро-Судженск – 6, Полысаево – 6, Тяжинский МО – 5, Гурьевский МО – 3, Прокопьевский МО – 3, Тисульский МР – 3, Топкинский МО – 3, Березовский – 2, Беловский МР – 2, Ижморский МР – 2, Крапивинский МО – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Калтан – 1, Краснобродский – 1, Мыски – 1, Таштагольский МР – 1, Яйский МО – 1. Таковы данные регионального Оперштаба по коронавирусу.

5 пациентов скончались. У женщины 1977 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне детского церебрального паралича. Она проживала в Прокопьевске.

У мужчины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа, диабетической полинейропатии. Он проживал в Прокопьевске.

У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, сахарного диабета 2 типа, хронической болезни почек. Он проживал в Киселёвске.

У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической сердечной недостаточности, ожирения 3 степени, анемии хронической. Она проживала в Междуреченске.

225 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 9300 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 4163 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5308 человек.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".