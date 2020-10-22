За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 175 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 32, Междуреченск – 24, Кемерово – 20, Ленинск-Кузнецкий – 17, Анжеро-Судженск – 13, Осинники – 12, Белово – 8, Киселевск – 8, Прокопьевск – 6, Юрга – 6, Мыски – 5, Беловский МР – 4, Березовский – 3, Калтан – 3, Таштагольский МР – 3, Полысаево – 2, Гурьевский МО – 1, Ижморский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Мариинский МР – 1, Тисульский МР – 1, Топкинский МО – 1, Тяжинский МО – 1, Юргинский МО – 1, Яйский МО – 1.

2 пациента скончались. У женщины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Таштаголе.

У мужчины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске.

220 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 9 520 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 4 121 пациент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5 124 человек.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".