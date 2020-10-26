Гости переиграли кемеровчан со счётом 3:1. Подробнее о матче в сюжете Елизаветы Матико.

Последние пять официальных матчей завершились в пользу «Кузбасса», который уверенно переигрывал своего визави. Что же касается всей истории личных встреч, то тут перевес на стороне волейболистов Москвы: 14 побед у «Динамо», 8 — в активе кемеровчан.

На старте сезона подопечные Константина Брянского провели 4 матча и не проиграли ни одного из сетов. Тогда как кемеровчане досадно уступили в Казани «Зениту», не справившись с подачами одного из фаворитов российского турнира. Накануне, «Кузбасс» вновь проиграл. И вновь не справившись с приёмом и допустив большое количество собственного брака.

Первая партия осталась за кемеровчанами. «Кузбасс» вырвал победу на тай-брейке — 26:24. После инициативу перехватили гости. «Убегая» от своего оппонента на старте каждого из сетов. Кемеровчане пытались организовать погоню, но переломить ход поединка не смогли, записав в свой пассив второе поражение кряду.

В следующем туре «Кузбасс» принимает «Факел» из Нового Уренгоя. Матч состоится 28 октября. Однако, игра пройдёт при пустых трибунах. В регионе в связи с продолжающимся распространением новой инфекции с 26 октября по 22 ноября официальные спортивные мероприятия будут проводиться без участия зрителей. Верные фанаты смогут поддержать свою команду у экранов телевизоров. Трансляция матча начнётся на нашем телеканале 28 октября в 19 часов.

Автор: Елизавета Матико