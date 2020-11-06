За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 198 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 44, Новокузнецк – 39, Юрга – 21, Таштагольский МР – 19, Ленинск-Кузнецкий – 14, Междуреченск – 12, Прокопьевск – 11, Белово – 8, Анжеро-Судженск – 4, Кемеровский МО – 4, Осинники – 3, Беловский МР – 3, Краснобродский – 2, Полысаево – 2, Крапивинский МО – 2, Промышленновский МО – 2, Топкинский МО – 2, Юргинский МО – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Мариинский МР – 1, Тяжинский МО – 1, Чебулинский МО – 1.

6 пациентов скончались. У женщины 1989 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне заболевания печени. Она проживала в Берёзовском.

У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне неврологической патологии. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения 3 степени. Он проживал в Мысках.

У мужчины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкологического заболевания. Он проживал в Юрге.

У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, сахарного диабета 2 типа. Он проживал в Белове.

167 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 11989 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 4358 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5454 человека.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".