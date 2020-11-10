За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 190 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 43, Юрга – 23, Таштагольский МР – 20, Кемерово – 17, Анжеро-Судженск – 15, Междуреченск – 12, Белово – 10, Киселевск – 10, Ленинск-Кузнецкий – 10, Прокопьевск – 8, Яйский МО – 6, Осинники – 6, Ленинск-Кузнецкий МО – 3, Полысаево – 2, Ижморский МО – 2, Новокузнецкий МР – 1, Березовский – 1, Калтан – 1.

7 пациентов скончались. У мужчины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек. Он проживал в Крапивинском районе.

Женщина 1973 года рождения умерла от новой коронавирусной инфекции COVID-19, двусторонней полисегментарной пневмонии, нарушения мозгового кровообращения. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой системы, хронического гастрита, анемии. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, хронической болезни почек, заболевания печени. Она проживала в Беловском районе.

У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа. Он проживал в городе Полысаево.

У мужчины 1991 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Белове.

У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни легких. Он проживал в Белове.

265 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 13193 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3906 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 5721 человек.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".