По темпам ввода жилых домов в области лидируют Промышленновский и Кемеровский округа, Прокопьевский, Таштагольский и Новокузнецкий районы. Работы ведутся в большинстве муниципалитетов региона.

«Обеспечение кузбассовцев комфортным и современным жильем — наша приоритетная задача. Поэтому даже во время пандемии работа на стройках не прекращается ни на день. В результате с начала 2020 года только в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» введено 509,2 тыс. кв. м жилья. Но обращаю внимание глав муниципалитетов и профильного министерства на то, что желание выполнить план до конца года не должно влиять на качество сданных объектов», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В рамках нацпроекта в регионе были заселены 30-квартирный дом в селе Поломошное Яшкинского округа, 100-квартирный дом в деревне Береговая Кемеровского округа, 60-квартирный дом в Юрге. Квартиры в них по различным жилищным программам получили социально незащищенные категории граждан. До конца года планируется заселить еще как минимум 5 домов с квартирами, предназначенными для участников социальных программ.

Всего до конца года планируется сдать в эксплуатацию более 800 тыс. кв. м жилья. По информации профильного министерства, лидерами по выполнению запланированных показателей в строительной сфере стали Прокопьевский округ (построено более 94% от плана), Кемеровский округ (71%), Таштагольский район (60%), Белово и Новокузнецкий район (58%).

Проблемными объектами являются дом по ул. Горького, 7 в Мысках, срок ввода которого перенесен на 2021 год, дом в Анжеро-Судженске, где за 10 месяцев из запланированных 32 тыс. кв. метров построено только 10%, а также застройка микрорайона №74 в Кемерове. Главам муниципальных образований поручено взять на контроль ситуацию с этими стройками.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

Фото: ako.ru