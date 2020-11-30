«Замок детства» рассчитан на 200 ребятишек в возрасте от 1,5 до 7 лет. Объект возвели по Федеральной адресной инвестиционной программе. На его строительство и оснащение из федерального бюджета было выделено 249 млн рублей, из областного — 51 млн рублей, из местного — более 64 млн рублей.

«В новых домах микрорайона 7Б живет много семей с детьми, которые должны быть обеспечены всей необходимой социальной инфраструктурой. Мы открыли новый детский сад на 200 мест, но это не все. Рядом строится еще один, для него уже подготовлен фундамент. Здесь также возводится новая школа, где смогут учиться более тысячи ребят. При реализации проектов мы всегда учитываем мнение местных жителей. Например, варианты дизайнерского оформления этого детского сада предварительно обсуждались в социальных сетях, и только после этого лучшие идеи были воплощены в жизнь», — подчеркнул на церемонии открытия губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В «Замке детства» 8 различных по оформлению блоков с игровыми и спальнями, 4 из них предназначены для ясельных групп. Также внутри есть музыкальный и физкультурный залы, бассейн, соляная комната, медицинский центр. На улице — игровые площадки и комплексы для занятия спортом. В соответствии с требованиями безопасности территория огорожена, установлено видеонаблюдение.

«Замок детства» стал шестым дошкольным учреждением, построенным в Кузбассе с начала 2020 года. Строительство еще 4 детских садов планируется завершить до конца года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.