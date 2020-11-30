По информации регионального Оперативного штаба, на 28 ноября в Кузбассе за сутки было выявлено 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией, на 29 ноября — 174 случая, на 30 ноября — 175 случаев.

В частности, за прошедшие сутки в Новокузнецке выявлено 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Кемерове – 37, Междуреченске – 20, Прокопьевске – 19, Ленинске-Кузнецком – 10, Беловском МР – 8, Киселевске – 7, Краснобродском – 7, Белове – 6, Полысаеве – 5, Юрге – 5, Тайге – 4, Осинниках – 3, Ленинске-Кузнецком МО – 3, Новокузнецком МР – 2, Кемеровском МО – 1.

4 пациента скончались. У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и неврологической патологии. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.

У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Топках.

У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

177 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 17252 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 3321 пациент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13227 человек.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".