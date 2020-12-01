За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 173 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово — 41, Новокузнецк — 40, Междуреченск — 33, Мыски — 13, Белово — 12, Беловский МР — 8, Топкинский МО — 6, Ленинск-Кузнецкий — 5, Березовский — 3, Прокопьевск — 3, Калтан — 2, Кемеровский МО — 2, Юргинский МО -2, Киселевск — 1, Новокузнецкий МР — 1, Тяжинский МО — 1.

4 пациента скончались. У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Топкинском МО.

У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Юрге.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа и ожирения. Она проживала в Кемерове.

211 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 17463 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3279 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13583 человека.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".