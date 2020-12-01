23 автобуса направили в муниципалитеты региона по госпрограмме «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса».

«Мы последовательно обновляем автопарк кузбасских транспортных предприятий. Закупаем комфортные, вместительные и экологичные автобусы, приспособленные для работы в сибирских условиях. Новый транспорт уже курсирует по маршрутам в разных муниципалитетах. В итоге к 300-летию Кузбасса в регион поступит почти 1100 единиц новой техники. Автопарк предприятий обновится на 60%», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Низкопольные автобусы ЛиАЗ вместимостью 105 человек работают на экологически чистом топливе — природном газе. Техника предназначена для городских и пригородных маршрутов, адаптирована для маломобильных пассажиров. Стоимость одного автобуса — 10,3 млн рублей. 10 единиц техники направили в ПАТП №4 Новокузнецка, 8 машин — в автоколонну №1237 города Кемерово.

Также в регион поступили 5 пригородных автобусов НефАЗ вместимостью 44 человека. Транспорт работает на дизельном топливе, соответствующем экологическому классу Евро-5. Стоимость каждого автобуса — более 7,6 млн рублей. По две единицы техники направлено в автотранспортные предприятия городов Белово и Ленинска-Кузнецкого, один автобус — в Гурьевск.

В рамках государственной программы «Оптимизация развития транспорта и связи» на обновление общественного транспорта Кузбасса из областного бюджета выделено более 7 млрд рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.