Эпидемиологическая обстановка в регионе позволяет вернуть часть перепрофилированного под лечение COVID-19 коечного фонда в плановое использование. Такое решение было принято на аппаратном совещании под председательством губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

«Уже около месяца количество выздоровевших от коронавируса в Кузбассе стабильно больше, чем количество заболевших. Занятость коечного фонда в перепрофилированных стационарах падает: из 4600 мест сейчас задействованы 3400. Чтобы не ограничивать возможности для оказания плановой медицинской помощи, принято решение вернуть в обычный режим работы роддом Белова и еще несколько отделений в больницах региона», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Таким образом, специализированный коечный фонд для больных COVID-19 и пневмониями в Кузбассе будет составлять 4200 мест, резерв при этом значительно превышает обязательные 20%. В случае необходимости койки для плановых пациентов можно опять оперативно перепрофилировать для оказания помощи больным коронавирусом. Как пояснили в Минздраве Кузбасса, перед возвращением к обычной деятельности в роддоме и других отделениях больниц будет проведена дезинфекция. Все мероприятия по обработке проверят госпитальные эпидемиологи.

Также на совещании было отмечено, что 9 декабря в Кузбассе начнется плановая вакцинация от коронавируса. В регион поступила первая партия вакцины «Спутник V» — 1 тысяча доз для вакцинации взрослого населения в возрасте от 18 до 60 лет.

«В первую очередь прививку от коронавируса смогут поставить медицинские работники, педагоги, социальные работники и волонтеры. Основным условием для вакцинации является отсутствие антител, поэтому всех желающих сначала протестируют», — пояснил заместитель губернатора Алексей Цигельник.

Замгубернатора рассказал, что обсуждается поставка в Кузбасс вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирскими учеными Центра «Вектор». По мере поступления новых доз будет решаться вопрос о вакцинации возрастной группы риска 65+. В медицинских организациях региона подготовлены холодильные камеры, в которых можно разместить до 30 тысяч флаконов. На случай поставки больших партий зарезервировано холодильное оборудование на промышленных и сельхозпредприятиях.

В рамках выполнения распоряжения губернатора Сергея Цивилева о создании в регионе трехмесячного запаса противовирусных препаратов и витаминов продолжаются поставки лекарств. На выходных в Кузбасс из Хабаровска доставлено 10 тысяч доз «Дексаметазона». Лекарство, входящее в схему лечения коронавируса и внебольничных пневмоний, сейчас распределяют по стационарам региона.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.