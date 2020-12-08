За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 174 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 41, Кемерово – 26, Ленинск-Кузнецкий – 18, Белово – 16, Осинники – 15, Прокопьевск – 13, Междуреченск – 11, Таштагольский МР – 9, Киселевск – 8, Полысаево – 6, Беловский МР – 2, Кемеровский МО – 2, Крапивинский МО – 2, Новокузнецкий МР – 2, Юрга – 1, Мариинский МР – 1, Яшкинский МО – 1.

4 пациента скончались. У женщины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, заболевания почек, ожирения. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, онкопатологии. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1976 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни и сахарного диабета. Он проживал в Юрге.

У мужчины 1978 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне анемии. Он проживал в Новокузнецке.

202 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 18782 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 3161 пациент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 12706 человек.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".