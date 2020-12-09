За право стать столицей соревнований боролись несколько городов, в финал вышли Белово и Альметьевск из Татарстана. В итоге 5 из 7 членов Президиума Федерации триатлона России проголосовали за кузбасский город. Решение было утверждено Олимпийским комитетом страны. Подготовку к чемпионату глава Кузбасса Сергей Цивилев обсудил с мэром города Белово Алексеем Курносовым.

«Для Кузбасса это очень амбициозный и важный проект. Победители этого чемпионата будут представлять Россию на летней Олимпиаде в Токио, поэтому в Белово приедут сильнейшие спортсмены страны. Регион должен быть подготовлен к встрече участников и гостей соревнований. Инфраструктура аэропортов и вокзалов, дороги, отели — с нашей стороны все должно быть на высшем уровне», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В 2021 году чемпионат России будет проходить со 2 по 5 июля. Ожидается, что участие в нем примут около тысячи спортсменов из разных регионов страны. Параллельно основным соревнованиям пройдут первенства и чемпионаты для спортсменов-любителей, юниоров и параспортсменов. Для сопровождения спортсменов-инвалидов задействуют 400 волонтеров. Прямые трансляции мероприятий будет вести федеральный телеканал «Матч ТВ».

Как отметил глава города Белово Алексей Курносов, на берегу Беловского водохранилища уже есть необходимая для триатлона инфраструктура. Построена бухта «Ассоль» — современный комплекс для проведения различных соревнований на открытой воде. В 2020 году здесь прошел финал Кубка России по триатлону и первый масштабный заплыв на открытой воде X-Waters Kuzbass. Тренеры и спортсмены высоко оценили уровень организации и базы проведения.

Для справки. Триатлон — это мультиспортивная гонка, состоящая из трех последовательных этапов. На чемпионате России профессиональные спорсмены будут проходить стандартную олимпийскую дистанцию: 1,5 км — плавание в открытой воде, 40 км — велогонка, 10 км — бег.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.