24-квартирный кирпичный трехэтажный дом в Прокопьевском округе построен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и программы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса».

«За 2020 год это уже пятый дом в Кузбассе, в котором новоселье отмечают участники социальных программ. Ранее были заселены дома в селе Поломошное Яшкинского округа, деревне Береговая Кемеровского округа, Юрге и Крапивинском. Квартиры получили те, кто в них особенно нуждался: дети-сироты, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья. До конца года будут заселены еще несколько домов, построенных по нацпроекту: в Белове, Калтане, Промышленной, Тайге и Новокузнецком районе», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Ключи от квартир в Новосафоновском получили 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 4 молодые семьи, участвующие в федеральных программах по улучшению жилищных условий, 3 семьи, которые относятся к категории социально незащищенных граждан. Остальные квартиры зарезервированы для служебного найма работниками бюджетной сферы.

Строительство велось с августа 2019 года. Общая площадь здания составляет почти 1 тыс. кв. м. В доме 12 однокомнатных и 12 двухкомнатных квартир. В квартирах выполнена отделка, установлены пластиковые окна, сантехника, счетчики воды и электроэнергии, пожарные извещатели. Территория у дома благоустроена, есть детская площадка. Рядом расположены Дом культуры, школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, аквапарк.

Финансирование строительства составило 43 млн рублей, из них 5,7 млн выделены из федерального бюджета, 20,5 млн рублей — из областного, 11,8 млн рублей — из муниципального. Также были привлечены личные средства нескольких получателей квартир в общем размере 4,8 млн рублей, включая заем, выданный по программе «Сельская ипотека» под 2,7% годовых.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.