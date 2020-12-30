Сергей Цивилев провел встречу с представителями регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство». Среди них были участники военных операций в Афганистане, Чечне, на острове Даманском. Губернатор поблагодарил ветеранов за большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и обсудил с ними планы совместной деятельности на 2021 год.

«Своим примером вы учите подрастающее поколение быть верными традициям, никогда не сдаваться и двигаться вперед. Кузбасс — не только промышленный регион. Он создавался как военно-оборонительный форпост России. Поэтому, внося в этом году изменения в герб региона, мы добавили военную символику — красную звезду и орденскую ленту. Сохранение памяти о боевых подвигах кузбассовцев — наша обязанность», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

За активную гражданскую позицию в деле сохранения воинской памяти и воспитании подрастающего поколения 40 ветеранов боевых действий были награждены Благодарностями губернатора Кузбасса. Кузбасская региональная организация Ветеранов Афганистана им. Героя Советского Союза Н.А. Шорникова отмечена Памятным адресом губернатора.

«Мы видим, что сейчас в Кузбассе развиваются кадетские корпуса, строится и открывается множество спортивных объектов. Все это будет способствовать гармоничному развитию нашей молодежи», — отметил председатель Кузбасской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Игорь Кошелев.

«Боевое братство» — всероссийская организация ветеранов локальных войн и военных конфликтов. В регионе оно было создано в 1987 году, и изначально называлось Ветеранской организацией воинов-интернационалистов Кузбасса. Сейчас «Боевое братство» объединяет более 21 тысячи участников боевых действий из Кузбасса, в ее состав входят 27 городских и районных отделений.

«Боевое Братство» занимается увековечиванием памяти погибших товарищей. Сейчас в списках значатся более 450 кузбасских солдат-срочников, погибших в горячих точках по всему миру. Организация оказывает помощь их семьям. В этом году в рамках военно-патриотической работы с подростками воины-афганцы привели в порядок и составили паспорт всех военных захоронений Кузбасса. На благоустройство могил воинов из федерального бюджета было направлено более 3 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.