Сегодня ночью страна будет отмечать Старый Новый год. Его возникновение связано со сменой летоисчисления. В 1918 году советская власть приняла решение о переходе с юлианского на григорианский календарь. Отмечают ли кузбассовцы праздник, узнала Кристина Орехова.

До 1918 года Россия вела летопись по юлианскому календарю. Согласно ему, Новый год наступал именно в ночь на 14 января. Но он, по сравнению с григорианским не был столь точен, да и путаница в датах создавала проблемы при взаимоотношениях с Европой, которая жила по календарю папы римского Григория 13-го с конца 16 века. С 1 января 1919 года Россия присоединилась к европейским странам в календарном времяисчислении. Однако традиция праздновать Новый год по старому стилю сохранялась до наших дней.

Сегодня ночью, кстати, если верить старым поверьям, самые правдивые предсказания. А ещё, по мнению астрологов, самое благоприятное время для загадывания желаний, ведь на 13 января выпадает новолуние. Считается, что молодая луна открывает небеса для реализации важных замыслов и позволит случиться волшебству.

Так что сегодня вечером или ночью стоит прислушаться к себе и загадать, возможно, ещё раз самое сокровенное и светлое желание.

Автор: Кристина Орехова