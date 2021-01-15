Итоги исполнения нацпроекта в субъектах Российской Федерации подвели на Правительственной комиссии под председательством заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. Кузбасс вошел в число 52 регионов, попавших в «зеленую зону» карты-светофора. В области освоили более 99% федеральных средств, полученных на строительство и ремонт дорог.

«В 2020 году в модернизацию дорог Кузбасса в общей сложности было вложено почти 7,3 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов. Работы велись комплексно, вместе с дорожным полотном в порядок привели тротуары. По этим маршрутам люди добираются на работу, в школы, детские сады, магазины, поэтому от их качества зависит комфорт и безопасность кузбассовцев», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В прошлом году благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» было сделано и модернизировано 100 объектов: 70 дорог и 30 объектов безопасности дорожного движения (знаки, светофоры, разделительные полосы).

В рамках нацпроекта в следующем году планируется строительство и ремонт 188,64 км дорог. В том числе около 130 км дорог регионального значения, 45,7 км дорог Кемеровской агломерации, 12,8 км Новокузнецкой агломерации.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.