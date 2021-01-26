На марке изображен официальный логотип празднования 300-летия Кузбасса. В регион поступило 8 тысяч экземпляров, с 26 января они появятся в почтовых отделениях области. В честь этого события в Кемерове прошла церемония специального гашения.

«Эта почтовая марка будет напоминать владельцам о важном событии — 300-летии Кузбасса. Она станет украшением коллекций филателистов и подарком для получателей корреспонденции по всему миру», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В торжественном мероприятии спецгашения марки приняли участие губернатор Сергей Цивилев, директор регионального Управления федеральной почтовой связи Константин Мазуров, представители администрации правительства Кузбасса и сообщества филателистов региона. Онлайн-гостями стали главы городов и муниципальных образований.

Спецгашение проводят только в честь особых событий и дат специально выпущенным штемпелем. На этот раз его выпустили только для Кемерова и Москвы. На нем изображены герб региона и надпись «300 лет Кузбасс». С 26 по 28 января воспользоваться спецштемпелем можно в отделении почтовой связи на проспекте Советском, 61 в Кемерове. Процедуру продлили на 3 дня, чтобы «погасить» юбилейную марку успели филателисты Кузбасса, Алтая, Новосибирской и Томской областей. Затем спецштемпель будет отправлен в Центральный музей связи им. А.С. Попова в Санкт-Петербурге.

«Это по-настоящему знаменательное и счастливое событие для каждого коллекционера. За возможностью получить марку первого дня гашения многие гоняются десятилетиями, покупают их за большие деньги, потому что это эксклюзив, единичные экспонаты. Со временем эта марка станет ценным историческим артефактом, который мы будем по наследству передавать нашим внукам и правнукам», — отметил председатель клуба коллекционеров г. Кемерово Михаил Долгушин.

К выпуску юбилейной почтовой марки также изданы конверты первого дня (погашенные в первый день выпуска) с изображением памятника Михайле Волкову на фоне угольного карьера. Марки и конверты первого дня можно приобрести в отделениях почтовой связи Кузбасса. Стоимость марки — 56 рублей, конверта — 15 рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.