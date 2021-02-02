2 февраля 1943 года победой советских войск завершилось одно из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны — Сталинградская битва. Она продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. В честь 78-летия окончания битвы в муниципалитетах Кузбасса прошли памятные акции.

В Кемерове организованы уроки мужества и выставки, посвященные годовщине Сталинградской битвы. Так, специалисты культурно-досугового центра «Пионер» подготовили онлайн-экспозицию фотографий «История Сталинграда» и аудиоконцерт «Перелом» с лучшими отечественными музыкальными произведениями, посвященным Сталинградской битве. В библиотеке семейного чтения «Книжная радуга» для читателей провели беседу-обзор книг «Город, что стал на века легендарным». В библиотеке «Ладушки» открылась книжная выставка «Битва, которая изменила историю». В библиотеках «Лада» и «Родник» запланированы патриотический час «Вечный огонь Сталинграда» и урок для участников клуба «Шире круг».

В Юргинской детской библиотеке №5 прошла видеоэкскурсия «Сталинград, никем не покоренный». Из мультимедийной презентации юные посетители узнали об одном из самых жестоких сражений Великой Отечественной войны и мужестве, проявленном при обороне города. Память о погибших почтили минутой молчания.

Мусохрановская сельская библиотека Ленинск-Кузнецкого округа подготовила выставку-обзор «Сталинград. 200 дней мужества». На ней представлена документальная и художественная литература о сражении. В Тороповской сельской библиотеке проведут обзор литературы «Сталинградская битва». Урок мужества «Чтобы помнили» подготовили в Орловской сельской библиотеке. Ивановская сельская библиотека совместно с Сельским домом культуры проведет патриотический час «И выстоял бессмертный Сталинград». В Шабановской сельской библиотеке пройдет час истории «В огне Сталинграда».

В школах и библиотеках Прокопьевского округа проходит цикл мероприятий в рамках проекта «Дни воинской славы России»: акция «Вспомни о Победе — прочти книгу о Сталинградской битве!», часы мужества, тематические презентации и выставки.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.