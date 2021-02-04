Дошкольное учреждение «Веснянка» площадью почти 3 тыс. кв. метров построили по нацпроекту «Демография». Современное кирпичное здание возведено вместо аварийной деревянной постройки.

«Новое учреждение в Ягуновском рассчитано на 140 ребятишек от 1,5 до 7 лет. Оно построено на месте старого деревянного детсада, который был закрыт еще в 2015 году. Все это время родители были вынуждены возить малышей в детсады других районов Кемерова или же сидеть с ними дома. Проблема стояла очень остро, поэтому летом 2019 года мы приняли решение снести аварийное здание и построить здесь современный детский сад», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Финансирование строительства и оснащения детсада составило 190,6 млн рублей, в том числе 184,6 млн рублей — из федерального бюджета, 5,7 млн рублей — из областного, 81,7 тыс. рублей — из местного.

В двухэтажном кирпичном здании будут заниматься 6 групп. Для малышей раннего возраста созданы центры активности. Они смогут играть с песком и водой, рисовать, рассматривать иллюстрации, заниматься музыкой или чтением. В группах от 3 до 7 лет есть зона познавательного развития для изучения математики и грамоты, конструирования, исследования окружающей среды. В групповых комнатах для детей старшего дошкольного возраста много свободного пространства, установлены столы для самостоятельных занятий и контейнеры с разным игровым материалом.

Для сохранения и укрепления здоровья малышей в учреждении есть соляная комната, просторные физкультурный и музыкальный залы. Также в детсаду оборудован мини-музей, посвященный работникам шахты «Ягуновская».

В детском саду современная система безопасности: видеонаблюдение, автоматическая пожарная сигнализация с выводом на центральный пульт пожарной охраны, тревожная кнопка вызова полиции, противопожарные двери, световые табло с оповещателями на случай ЧС, запасные эвакуационные выходы. Для маломобильных граждан предусмотрены пандусы, установлен пассажирский лифт. На прилегающей территории установлены прогулочная и физкультурная площадки с прорезиненным, безопасным при падении покрытием.

Открытие детского сада также позволило создать в Ягуновском жилом районе 25 новых рабочих мест. Здесь трудоустроены 12 воспитателей, 6 младших воспитателей, 3 сторожа, 2 повара, старший воспитатель и дворник.

Для справки. В Кузбассе до 6 июля 2021 года будут сданы 8 детских садов. В Осинниках — на 140 мест, в Киселевске (район Красный Камень) — на 190 мест, в селе Терентьевское Прокопьевского округа — на 100 мест, в Полысаеве — на 140 мест, два детсада в Кемеровском округе (в селе Верхотомское — на 125 мест, в деревне Береговая — на 140 мест), два детсада на 200 мест каждый в микрорайонах №12А и №14 в Кемерове.

К декабрю 2021 года будут введены еще 7 детских садов: в Прокопьевске — на 190 мест; три — в Кемерове (в микрорайоне 7Б — на 200 мест, на ул. Суворова — на 74 места, в квартале №55 – на 130 мест), в Белове — на 180 мест, в Юрге — на 220 мест, в пгт Яшкино — на 140 мест.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.