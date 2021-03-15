Об уникальной возможности для любителей искусства. История государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» насчитывает более 70 лет. Его называют «Визиткой России». Коллектив ездит с гастролями по всему миру, сопровождает первых лиц государства. Что привезли артисты на кузбасскую сцену, расскажет Сергей Ищенко.

Валерия Матрёнина и Екатерина Уварова приехали в пятницу вечером в Кемерово из Крапивинского района. Коллеги профессионально занимаются хореографий и упустить возможность посмотреть на легендарный ансамбль «Берёзка» не могли.

Московские артисты привезли в Кузбасс специальную программу «Весенний хоровод», состоящую из «золотых» номеров. Многие из них стали визитной карточкой не только самой «Берёзки», но и нашей страны.

На концерте «Берёзки» в Кузбасской филармонии был фактически аншлаг. Несмотря на то, что народные танцы — не самый популярный вид искусства, к которому некоторые относятся предвзято.

Визит «Берёзки» доставил не только эстетическое удовольствие зрителям. Сами артисты смогли открыть новые факты истории своего коллектива, которая насчитывает более 70 лет.

Сейчас руководство легендарного ансамбля пытается найти все документы соглашения о сотрудничестве с кузбасским коллективом, которому москвичи обещали поддержку в виде костюмов и разрешения исполнять их номера. Тем более, что дружба между «Березкой» и регионом продолжается. Ансамбль бывает в Кузбассе с гастролями минимум раз в год, а значит, ждать новой встречи с классическим народным танцем осталось не так уж и долго.

Автор: Сергей Ищенко