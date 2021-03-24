Новый водовод протяженностью почти 8,6 км обеспечит качественной питьевой водой жителей четырех микрорайонов Белова. Работы идут в рамках проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Объект планируют ввести в эксплуатацию до 1 октября.

«К 300-летию Кузбасса в Белове реализуют комплексную программу по модернизации системы водоснабжения. Среди важнейших проектов — строительство нового водовода. За три года в этот объект вложено более 238 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Благодаря его вводу чистую воду получат 12 тысяч беловчан, в том числе жители строящегося микрорайона Сосновый. Также в этом году проведут капитальный ремонт на магистральном водоводе, который питает не только город, но и пригородные территории», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Уже проложено почти 7 км нового водовода. Подрядная организация выполнила самый трудоемкий процесс — прокол под автомобильной дорогой в районе микрорайона Старо-Белово. Сейчас продолжаются земляные работы. Полиэтиленовые трубы укладывают на глубину 3,2 метра, что исключит их промерзание даже в самые суровые морозы.

В рамках проекта также проведут реконструкцию седьмого гидроузла. Там установят пять насосов с дополнительной системой водоочистки, что значительно улучшит качество подаваемой населению воды. Сейчас на объекте идет демонтаж старого оборудования. Реализация масштабного проекта обеспечит стабильное водоснабжение Белова в сезон пикового водоразбора и разгрузит действующий водовод.

Справка. За почти 900 дней подготовки к 300-летию Кузбасса коммунальщики региона построили и капитально отремонтировали более 400 км водоводов. В юбилейном 2021 году планируется привести в порядок еще около 150 км.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.