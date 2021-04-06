На аппаратном совещании правительства Кузбасса особое внимание уделили вопросу очистки придомовых территорий от снега и наледи. Глава региона Сергей Цивилев поручил главам территорий, жители которых жаловались на несвоевременную уборку дворов и кровель, оперативно устранить выявленные нарушения.

«От кузбассовцев продолжают поступать жалобы на некачественную уборку снега во дворах, на свисающие с крыш сосульки, которые в любой момент могут обрушиться на прохожих. Только за прошлую неделю, с 26 марта по 2 апреля, Госжилинспекция приняла 159 обращений. Наибольшее количество нарушений инспекторы выявили в Новокузнецком и Яйском округах, в Мысках, Междуреченске, Кемерове и Полысаеве. Главам этих территорий совместно с управляющими компаниями поручаю незамедлительно устранить нарушения и доложить о проделанной работе», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Также Сергей Цивилев обратился к кузбассовцам с просьбой обращать внимание на состояние своих домов и дворов, проявлять бдительность и осторожность, не ходить вдоль фасадов. В случае появления сосулек необходимо немедленно сигнализировать об этом в управляющую компанию. Опасные территории должны быть обязательно огорожены сигнальными лентами. О бездействии жилищников можно сообщить по телефону горячей линии ГЖИ (3842) 36-93-32.

Начальник Госжилинспекции Кузбасса Ирина Гайденко уточнила, что за прошедшую неделю инспекторы проверили 1989 многоквартирных домов. Выявлено 252 нарушения, 57 из них касались ненадлежащего содержания придомовых территорий. Выдано 43 предписания. Управляющим компаниям направлены 19 повесток о возбуждении административных дел.

Всего с 26 марта по 2 апреля в Кузбассе очищено от снега 9567 дворовых территорий и 2357 крыш, а также 2496 балконных и подъездных козырьков. Вывезено 44805 кубометров снега, на этих работах было задействовано 1818 единиц техники.

Для справки. По поручению Сергея Цивилева в Кузбассе продолжается усиленный контроль за работой УК по уборке снега и наледи. Специалисты Госжилинспекции региона проводят ежедневные проверки и еженедельно обновляют рейтинг управляющих компаний региона. Посмотреть его можно на официальном сайте ведомства по ссылке https://gosgil42.ru/upload/files/re_uk_sneg2021.pptx.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.