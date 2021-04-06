Ультразвуковая система стоимостью более 4 млн рублей приобретена в рамках программы «Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014–2024 годы и регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

«Снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Кузбассе удается достичь благодаря усилению диагностической базы медучреждений. Для Новокузнецкой горбольницы № 1 мы закупили уже третий современный аппарат УЗИ. В общей сложности на это оборудование выделено более 12 миллионов рублей из регионального бюджета. С помощью нового аппарата врачи смогут бесплатно обследовать до 15 пациентов в день», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Ультразвуковой сканер предназначен для диагностики сердца и периферических сосудов шеи и головы, брюшной полости для своевременной диагностики аневризмы брюшной аорты. На нем будут проводить эхокардиографию, транскраниальную допплерографию пациентам с неврологическими заболеваниями и другие исследования.

«Деятельность кардиологического и неврологического отделений больницы невозможна без проведения ультразвуковых исследований сердечно-сосудистой системы. Новый аппарат позволяет обследовать пациентов в тяжелом состоянии, например, после инсульта. Это важно, потому что можно оперативно и точно определить тактику лечения. Такая техника повысит качество проводимых исследований и их доступность», — рассказала заведующая отделением функциональной диагностики НГКБ № 1 Марина Задорожная.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.