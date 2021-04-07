На заседании штаба по охране здоровья населения губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рекомендовал организациям региона вернуть сокращенный рабочий день по пятницам для женщин. Данная мера поддержки традиционно действует в Кузбассе в летние месяцы.

«У женщин трудовой фронт не только на работе. Необходимо, чтобы они уделяли время детям, могли проводить больше времени с семьей, особенно во время летних каникул. Поэтому рекомендую предприятиям и организациям региона, если это позволяет трудовой режим, ввести сокращенную пятницу на летний период», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Данная мера распространяется на женщин с детьми до 18 лет. Предполагается, что их рабочий день по пятницам с июня по август будет продолжаться до 15 часов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.