Посадка деревьев запланирована в рамках международной акции «Сад памяти» и регионального проекта «Мой зеленый двор». Об этом рассказали на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса.

«Массовые акции по посадке деревьев в Кузбассе пройдут в преддверии Дня Победы и 14 мая – в рамках Всероссийского дня посадки леса. Кроме того, 22 мая, в день Последних звонков, одиннадцатиклассники по традиции высадят аллеи выпускников. Важно, что кузбассовцы активно включаются в процесс озеленения региона. Жители муниципалитетов сами определяют места для посадки деревьев и кустарников, на интерактивную карту региона уже внесены 458 точек, где появятся новые зеленые насаждения», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как рассказал начальник департамента лесного комплекса Кузбасса Максим Яковлев, в текущем году Кузбасс во второй раз примет участие в международной акции «Сад памяти» нацпроекта «Экология». В 2020 году, в Год памяти и славы, кузбассовцы высадили 350 тыс. деревьев в память о жителях региона, отдавших жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны. Созданы особые памятные насаждения в виде надписей – геоглифов: «Спасибо за Победу» в Тяжинском муниципальном округе, «75 лет Победы» в Гурьевском муниципальном округе и Новокузнецком районе. В 2021 году в рамках акции «Сад памяти» планируется высадить 412 тыс. деревьев.

Более 50 тыс. деревьев и кустарников этой весной высадят в рамках проекта «Мой зеленый двор», приуроченного к 300-летию Кузбасса. Основная идея — обеспечить каждому желающему возможность выбрать на интерактивной карте дату, время и точку высадки дерева. В 2020 году в рамках проекта в населенных пунктах высадили 69 тыс. деревьев.

По информации регионального министерства образования, этой весной в озеленении городов и районов примут участие более 13 тысяч дошколят, школьников, студентов и педагогов. Они планируют высадить более 9 тыс. деревьев хвойных пород (сосна, кедр), лиственных (береза, дуб, липа, рябина, черемуха, манчжурский орех) и кустарниковых (сирень, барбарис, миндаль, спирея). Кроме того, на территориях сельских школ создадут питомники по выращиванию саженцев, которые в дальнейшем будут использовать при благоустройстве скверов у памятников воинам Великой Отечественной войны. Студенты Кузбасса совместно с ветеранами и тружениками тыла заложат восемь аллей — в Кемеровском, Прокопьевском, Тяжинском округах и Юрге. Волонтеры «ЭкоДесанта» к 9 мая запустят в социальных сетях акцию «Дерево Памяти». Каждый кузбассовец в память о своем герое войны может высадить именное дерево возле дома или на даче и отметить его координаты на интерактивной карте области.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.