К юбилею первого полета человека в космос в Кузбассе приурочили образовательные конкурсы, онлайн-викторины, флешмобы и новые музейные экспозиции. Одна из выставок вскоре откроется в новом терминале Международного аэропорта Алексея Леонова.

Интерактивная выставка картин летчика-космонавта Алексея Леонова начнет работать в мае, после открытия нового терминала. Ее проведение стало возможным благодаря договоренности губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с семьей космонавта. 12 апреля, в День космонавтики, был подписан договор о передаче Кузбассу права на мультимедийную трансляцию 68 работ.

В музеях Кузбасса проходят уроки, посвященные вкладу Кузбасса в освоение космоса. В Прокопьевском краеведческом музее представлены экспонаты, побывавшие в космосе. Посетители смогли почувствовать себя космическим экипажем, разместившись в креслах настоящего спускового аппарата, установленного в зале музея. В Кузбасском государственном краеведческом музее состоялось прямое включение с родиной дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова. Также ребята побывали на онлайн-экскурсии по строящемуся терминалу Международного аэропорта Кемерова.

В школах региона прошел всероссийский Гагаринский урок «Космос — это мы», на котором ребята узнали о подвигах советских и российских летчиков-космонавтов, а также пообщались по онлайн-трансляции с Героем Российской Федерации, космонавтом Сергеем Рязанским.

В региональном центре по работе с одаренными детьми «Сириус. Кузбасс» в рамках Дня космонавтики организована интенсивная проектная смена «Выход на орбиту». С 5 апреля ребята изучают основы спутнико- и ракетостроения. Сегодня они запустили ракеты на водяном движителе, которые спроектировали вместе с преподавателями.

Студенты техникумов и колледжей также активно присоединились к программе мероприятий. Так, в Новокузнецком техникуме строительных технологий и сферы обслуживания прошел открытый классный час «Первые в космосе». Учащиеся киселевского политехнического техникума приняли участие в акции «Я живу на улице Гагарина». На улице, названной в честь знаменитого космонавта, волонтеры раздавали прохожим информационные листовки. В Беловском педагогическом колледже студенты отметили День космонавтики вместе с дошкольниками и учениками школ. С малышами они делали лэпбуки «Что такое космос», а для школьников провели мастер-класс по изготовлению закладок «Ракета».

В Новокузнецком драматическом театре открылась фотовыставка «Звездная эстафета». Жители Кузбасса смогут впервые увидеть уникальные подлинные фотографии Юрия Гагарина, Валерия Быковского, Валентины Терешковой, Германа Титова, Андрияна Николаева, Павла Поповича. Фотоархив передала дочь режиссера театра Леонида Хазанова. В 1963 году он в качестве спецкорреспондента газеты «Советская культура» освещал космическую тему, а затем и «Звездную эстафету» — цикл передач с участием космонавтов на Центральном телевидении СССР в формате «Голубого Огонька».

В муниципальных кинотеатрах проходят бесплатные показы тематических фильмов о космосе, организованные Кузбасскино. Филармония Кузбасса организовала в Кемерове уличную трансляцию праздничного концерта.

Для справки. Кузбасс — родина двух космонавтов. В первый «гагаринский» отряд входили Борис Волынов и Алексей Леонов — первый человек, который вышел в открытый космос. Сейчас их имена носят аэропорты в Новокузнецке и Кемерове. В советские годы промышленные предприятия Кузбасса работали на космическую отрасль. В регионе выпускали компонент ракетного топлива и ткань для парашютов спускаемых аппаратов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.