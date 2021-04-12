На аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса обозначили социальные объекты, строительство которых планируется завершить во втором квартале 2021 года.

«При подготовке к 300-летию Кузбасса мы не отменили и не заморозили ни один запланированный проект. Все работы ведутся по графику, а в некоторых случаях – даже с опережением. Так, уже в мае в Кемерове сдадим ледовый дворец «Кузбасс» на шесть тысяч зрителей и новый терминал в Международном аэропорту Алексея Леонова. Также мы планируем открыть четыре детских сада, две школы и завершить капремонт учреждений по программе «Моя новая школа» в семи разных муниципалитетах», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Замгубернатора по строительству Глеб Орлов уточнил, что во втором квартале планируется ввести в эксплуатацию школу в Тайге и детский сад в микрорайоне №14 Заводского района Кемерова. В июне завершат строительство дополнительного блока лицея №89 в Кемерове, а также достроят детсады в микрорайоне 12а Кемерова, в селе Верхотомское Кемеровского округа и в Киселевске. По губернаторской программе «Моя новая школа» завершится капремонт школ в Новокузнецке, Белове, Ленинске-Кузнецком, Калтане, Таштагольском муниципальном районе, Ленинск-Кузнецком и Промышленновском округах.

В планах на второй квартал и окончание реконструкции здания бывшего рудоуправления в пгт Каз Таштагольского района — в нем разместят участковую больницу. Также планируется завершить строительство ФОКа в Междуреченске и теннисного корта в Кемерове. До конца июня в эксплуатацию намерены ввести 12 многоквартирных жилых домов.

Напомним, в первом квартале 2021 года была открыта школа на 528 учащихся с бассейном в поселке Металлургов Новокузнецкого района, построены четыре детских сада — три в Кемерове и один в Осинниках. По губернаторской программе «Моя новая школа» в Киселевске капитально отремонтирована школа №31, более тысячи учеников приступили к занятиям. После капремонта открылся первый корпус школы №1 в Березовском, а также Поломошинская школа Яшкинского округа. Заработала реконструированная поликлиника Новокузнецкого клинического онкологического диспансера. Кроме того, открылся новый автовокзал в Белове.

В первом квартале в Кузбассе введено почти 100 тыс. кв. м жилья, в том числе 28,4 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах. Из восьми сданных объектов три дома предназначены для социальных категорий граждан: один — в Топках, два — в Мариинском районе.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.