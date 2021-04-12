За прошлый месяц в социальные сети губернатора Кузбасса поступило 2075 обращений — на 424 больше, чем в феврале. В Центр управления регионом (ЦУР Кузбасса), который обрабатывает сообщения и запросы из разных источников, за март поступило более 6200 обращений, что на две тысячи больше, чем в предыдущем месяце.

«Увеличение количества сообщений означает, что жители видят реальный результат после обращений. Обратная связь важна для администраций всех уровней. Социальные сети позволяют людям обратить внимание властей на актуальные проблемы, болевые точки. Принципиально, чтобы на эти сигналы поступала максимально оперативная реакция — не просто письменные ответы, а решение вопросов на местах», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Чаще всего к губернатору через соцсети обращались жители Кемерова (729), Новокузнецка (156) и Прокопьевска (117). Также активны жители Анжеро-Судженска, Ленинска-Кузнецкого, Мариинского района, Киселевска, Осинников, Юрги и Белова. Самыми популярными темами стали уборка снега — 748 (33,86%) и ЖКХ — 425 сообщений (19,23%), на третьем месте вопросы здравоохранения — 180 (8,14%).

Центр управления регионом Кузбасс больше всего обращений стабильно фиксирует от кемеровчан, на второе место вышли жители Прокопьевска, новокузнечане – на третьем. Также значительное количество обращений было из Ленинска-Кузнецкого, Мысков, Белова, Осинников, Киселевска. По соотношению на 1000 человек населения на первом месте три месяца подряд с начала года находятся Мыски. На втором месте — Гурьевский муниципальный округ, на третьем месте — Осинники.

Самой популярной темой обращений в марте, как и в феврале, стало благоустройство. На втором месте — дороги, тройку лидеров замыкает ЖКХ. На четвертое место в марте поднялась тема здравоохранения, в прошлом месяце она была седьмой. Общественный транспорт, как и в феврале, на пятом месте по популярности.

Среди источников стабильно лидирует «ВКонтакте» — через эту соцсеть приходит больше половины сообщений. Также в тройке лидеров сайт «Одноклассники» и Instagram.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.