РУСАЛ и Правительство Кузбасса подписали Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2021 год

Подписи под документом поставили управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Вячеслав Марков и председатель Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин.





В соответствии с Соглашением в 2021 году РУСАЛ вновь выделяет средства на финансирование благоустройства и реализацию социальных программ на территории Новокузнецка, в частности, на объектах в Кузнецком и Орджоникидзевском районах.

В Кузнецком районе на средства РУСАЛа будут отремонтированы фасады двух жилых домов, расположенных по адресам: ул. Смирнова, 1, Обнорского, 11. Также будет заменено асфальтовое покрытие пешеходных тротуаров по ул. Ленина (четная сторона от дома №40 до дома №76, нечетная сторона от дома №31 до дома №43), отремонтирован стадион в Саду Алюминщиков, продолжены работы по благоустройству сквера 100-летия комсомола Кузнецка на ул. Ленина.

В Орджоникидзевском районе РУСАЛ профинансирует ремонт проезда между улицами Дузенко и Зыряновской, с благоустройством территории у поликлиники №5 (ул. Зыряновская, 68), и строительство второй очереди уличного освещения в квартале «А» Новобайдаевского микрорайона.

Кроме того, будут отремонтированы четыре опорных пункта полиции, расположенные по адресам пр. Октябрьский, 40, пр. Дружбы, 5, пр. Пионерский, 32 и ул. Клименко 29/1, а на территориях Кузнецкого и Орджоникидзевского районов будут установлены новые остановочные павильоны.

Продолжатся ремонтные работы и в образовательных учреждениях. В частности, на средства РУСАЛа отремонтируют кровлю в школе №71 и детском саду №246, а в лицее №104 – фасад и входные узлы, благоустроят прилегающую территорию.

Не останется без внимания алюминщиков и сфера здравоохранения – в рамках Соглашения будет обновлен фасад здания новокузнецкого филиала Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера им. академика Л.С. Барбараша на улице Димитрова, 31 и закуплены термоконтейнеры и хладоэлементы для хранения и транспортировки вакцин от CОVID-19.

Соглашения между Правительством Кузбасса и компанией РУСАЛ, направленные на улучшение качества жизни в регионе, подписываются с 2008 года. Традиции благоустройства городов присутствия РУСАЛа были заложены ещё его основателем, промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаска. За это время суммарный объем наших социальных инвестиций достиг 1 млрд рублей, — пояснил управляющий директор НкАЗа Вячеслав Марков.

Напомним, в 2020 году в рамках соглашения с РУСАЛом в каждом районе Новокузнецка были построены скейт-парки и памп-треки, в Кузнецком районе появилось несколько дворовых баскетбольных площадок, были отремонтированы автодороги на ул. Логовая и пешеходная аллея по ул. Мурманская. В школе №81 имени Е.И. Стародуба и заменены окна, а в школе №50 -отремонтирован актовый зал. Ранее в школе №50 на средства РУСАЛа был капитально отремонтирован спортивный зал.