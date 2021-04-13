15 экологичных городских автобусов поступили в Кузбасс

В пассажирские предприятия четырех муниципалитетов Кузбасса поступили 15 городских вместительных НефАЗов, работающих на природном газе. Техника закуплена в рамках программы обновления общественного транспорта региона, запущенной по инициативе губернатора Сергея Цивилева.









«С 2019 года в Кузбасс уже поступило 1077 автобусов, еще 23 придут в первом полугодии 2021 года, в том числе 15 – про нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для закупки нового транспорта мы в семь раз увеличили финансирование профильной программы – с одного до семи миллиардов рублей. Старые автобусы в муниципалитетах заменяем на новые – комфортные и экологичные», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Стоимость каждого автобуса – 9,8 млн рублей. Общая вместимость модели – 106 человек, предусмотрено 25 посадочных мест. В передней и средней части салона низкий уровень пола, есть система регулирования его уровня и платформа для въезда инвалидной коляски, а также площадка для ее размещения.

Семь НефАЗов из поступившей партии передаются в Прокопьевск, по три автобуса направлены в Кемерово и Новокузнецк, два предназначены для Юрги.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.