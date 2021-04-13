Стартовал масштабный творческий проект «Кузбасские гастроли», в рамках которого коллективы ведущих учреждений культуры познакомят жителей малых городов и сельских поселений с лучшими концертными номерами и постановками. До конца года запланировано 117 выступлений в 34 муниципалитетах.

«Это подарок жителям региона к 300-летию Кузбасса. В преддверии праздника творческие коллективы области подготовили обширную интересную программу, ознакомиться с которой кузбассовцы смогут, не выезжая в крупные города и областные учреждения культуры. «Кузбасские гастроли» — это лучшие номера, которые наши артисты уже с успехом представляли на всероссийских и международных площадках», — отметила министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса.

Первыми зрителями «Кузбасских гастролей» стали жители Заводского района Новокузнецка. Перед ними на сцене досугового центра «Комсомолец» выступил Губернаторский камерный хор Филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова.

14 апреля во Дворце культуры Тайгинского городского округа состоится спектакль «Детектор лжи» Кемеровского театра драмы им. А.В. Луначарского. 16 апреля струнный квартет «Элегия» Филармонии Кузбасса проведет музыкальную программу «Музыканты улыбаются» в ДК села Чусовитино Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и в ДК поселка Грамотеино Беловского городского округа. 17 апреля Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп» покажет музыкально-хореографический спектакль «Загадки страны МУ…» в ДК поселка Бачатский. В этот же день Губернаторский духовой оркестр выступит с двумя программами в ДК «Центральный» Анжеро-Судженска. Зрители увидят музыкальную сказку «Приключения Буратино» и концерт «Многоцветие эстрады и джаза».

С полной афишей «Кузбасских гастролей» можно ознакомиться по ссылке.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.