Принимаются заявки на конкурс «Туристический сувенир — 2021»

Принять участие в конкурсе могут авторы и производители сувенирной продукции. Творческий отбор будет проходить по 14 номинациям. Умельцы могут представить сувенирную продукцию, посвященную 300-летию Кузбасса.







Региональный этап конкурса «Туристический сувенир — 2021» будет проходить с 16 апреля по 1 августа 2021 года. До 1 июня желающим необходимо заполнить заявку на сайте Агентства по туризму Кузбасса по ссылке https://kuzbass-tourism.ru/souvenir.

С 20 по 30 июня жюри будет отбирать лучшие работы. 1 августа состоится выставка-продажа сувенирной продукции победителей и награждение.

В экспертный совет конкурса вошли основатель всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Геннадий Шаталов, исполнительный директор конкурса Вероника Косых, председатель Экспертного совета конкурса Ксения Радченко, руководитель Проектного офиса Российского союза туриндустрии Юлия Железняк, создатель кемеровской творческой мастерской декора Анна Даутова.

При отборе сувениров эксперты будут учитывать эксклюзивность, оригинальность, информативность, соответствие заявленной теме, использование художественно-стилевых особенностей региональной культуры, возможность массового изготовления и доступность цены для туристов.

В результате регионального этапа конкурса будут определены лидеры по производству и продвижению туристической сувенирной продукции на территории Кузбасса. Победители станут участниками финала Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в 2021 году, место и время проведения которого пока уточняются.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.