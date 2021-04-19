В администрации правительства Кузбасса чествовали сотрудников органов местного самоуправления региона, имеющих стаж службы более 30 лет. Торжественный прием был приурочен ко Дню местного самоуправления, который состоится 21 апреля.

«Служить людям — это нелегкий труд и большая ответственность. У этого труда всегда одна цель — улучшить жизнь каждого человека в каждом нашем населенном пункте. Мы во всем готовы помогать муниципальным служащим, прислушиваться к их идеям и предложениям, ведь именно они лучше всего знают о насущных проблемах граждан», — отметил Сергей Цивилев.

Губернатор поблагодарил муниципальных служащих за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Кузбасса и муниципальных образований региона. Областной медалью «За служение Кузбассу» награждены 29 человек, еще 21 кузбассовец отмечен Почетной грамотой правительства Кузбасса.

Так, почетную грамоту правительства Кузбасса получила начальник Терентьевского территориального отдела Прокопьевского муниципального округа Ольга Мельник. Ее муниципальный стаж – 43 года.

«На вверенной мне территории семь населенных пунктов, население — более пяти тысяч человек. Жители обращаются по разным вопросам, и мы всегда стараемся помочь. Кому-то нужен уголь, кому-то – сено, кому-то необходимо оформить льготы. Работы всегда хватает: только что благополучно пережили паводок, теперь начинается пожароопасный сезон, ведем профилактические мероприятия. Люблю свою работу. Люблю людей», — сообщила Ольга Мельник.

Среди награжденных — Галина Коноплина, начальник отдела писем и приема граждан администрации Новокузнецка. Ее общий муниципальный стаж составляет 45 лет. Людмила Драгунина — архивариус администрации Кемеровского муниципального округа, во многом благодаря ее труду архивный отдел округа уже более десяти лет является одним из лучших в Кузбассе. Елена Барбасова, военно-учетный работник Берегового территориального управления Кемеровского муниципального округа, работает с юношами допризывного и призывного возраста, а также является многодетной мамой, воспитавшей троих дочерей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.