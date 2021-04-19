К 300-летию в Кузбасс поступило уже 1085 новых вместительных автобусов

Новая партия из восьми городских экологичных автобусов общей стоимостью 78,5 млн рублей поступила в рамках государственной программы обновления общественного транспорта, инициированной губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым.







«Это заключительная партия, закупленная по программе оптимизации транспорта Кузбасса. Всего в регион поступило 1085 автобусов — 735 городских, 193 пригородных и 157 межгородского назначения. Общая стоимость закупленной техники составила более 7 млрд рублей. Автопарк всех 18 автотранспортных предприятий региона обновился на 60%. Но на этом поставки не заканчиваются, ждем еще 15 автобусов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Шесть автобусов из поступившей партии передаются в Прокопьевск, по одному НефАЗу направили в Кемерово и Юргу. Стоимость каждого автобуса — 9,8 млн рублей, техника работает на природном газе.

Общая вместимость салона составляет 106 человек, в том числе 25 посадочных мест. Дополнительно предусмотрено место для инвалидной коляски. Для более комфортной посадки и высадки пассажиров установлена система регулирования уровня пола и специальная платформа для въезда, что удобно как для маломобильных пассажиров, так и пожилых граждан и семей с детьми.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.