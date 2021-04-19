С 2019 года по распоряжению губернатора в муниципалитетах региона началась работа по выявлению и демонтажу объектов незавершенного строительства и бесхозных зданий. Всего на территории Кузбасса было обнаружено более двух тысяч таких построек, почти 1,5 тысячи из них демонтировано за 2019–2020 годы.

«Полуразрушенные здания, расположенные рядом со школами и жилыми домами, нужно либо демонтировать, либо достраивать и вводить в эксплуатацию. Делать это необходимо оперативно, потому что каждое подобное строение представляет смертельную опасность для детей, а также своим видом портит облик наших городов и поселков. В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса мы должны ликвидировать все бесхозные аварийные постройки», – подчеркнул Сергей Цивилев.

В текущем году запланирован снос 506 бесхозных строений, 46 из них уже ликвидированы. Как рассказала начальник департамента документационного обеспечения Анна Мальцева, муниципалитеты ежемесячно предоставляют в ведомство отчет о выполнении графика сноса опасных объектов.

Так, в «зеленой» зоне значатся 12 муниципальных образований – план по демонтажу зданий в них выполнен на 100%. В «желтой» части рейтинга 17 территорий, выполнение там составляет от 67 до 98%. Пять муниципалитетов – Междуреченск, Прокопьевск, Новокузнецк, Тисульский и Тяжинский округа – в «красной» зоне, с выполнением менее 65%.

Губернатор Сергей Цивилев еще раз напомнил главам муниципалитетов о личной ответственности за ликвидацию опасных строений и недопущение травматизма и гибели людей на данных объектах. Глава региона поручил главам лично проверить, как охраняются недострои и заброшенные строения, закрыт ли доступ к ним. Кроме того, Сергей Цивилев отметил, что необходимо незамедлительно убирать с места сноса весь строительный мусор и проводить благоустройство территории.

Список опасных строений постоянно пополняется. К процессу выявления опасных объектов и их охране планируют привлекать отряды студентов-волонтеров.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.