По поручению Сергея Цивилева в Прокопьевске завершается капитальный ремонт школы №71

Образовательное учреждение было открыто 55 лет назад и с тех пор капитально не обновлялось. К 300-летию Кузбасса его отремонтируют и переоснастят по губернаторской программе «Моя новая школа». На эти цели из регионального и местного бюджетов выделено более 140 млн рублей. Работы начались в мае 2020 года и уже выполнены на 86 %.









«Школа № 71 стала уже второй образовательной организацией Прокопьевска, которая попала в региональную программу «Моя новая школа». В 2020 году по данному проекту капитально отремонтировали школу № 45. Школа № 71 – самая крупная в поселке Ясная Поляна. После обновления более тысячи детей смогут не только учиться в современных условиях, но и получать качественное дополнительное образование в секциях по интересам», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В школе будут современные классы, спортзал, интерактивные лаборатории робототехники и виртуальной реальности, медиацентр, профессиональная студия для съемок учебных видеороликов. Учебное заведение получит новую мебель, оснащение для лабораторий, спортивный инвентарь, компьютерную технику.

Уроки в обновленной школе № 71 начнутся уже 1 сентября 2021 года. Пока 1052 ученика посещают занятия в трех других школах, а также в Доме детского творчества. До школы № 16 учеников доставляет автобус, остальные образовательные учреждения находятся в пешей доступности от прежнего места учебы.

Строители работают на объекте без выходных. Уже закончен ремонт кровли, проложены все коммуникации, на 100 % завершена внутренняя отделка на двух этажах трехэтажного здания. Дизайн коридоров школы выполнен в тематике цифровых технологий. Сейчас подрядчики завершают отделочные работы на первом этаже здания. С наступлением тепла проведут и благоустройство прилегающей территории: оборудуют спортивно-игровую площадку, площадку для воркаута, беговую дорожку, автогородок.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.