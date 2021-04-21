В пятницу, 23 апреля, в 18:00 в прямом эфире телеканала «Кузбасс-1» заместитель председателя Правительства Кузбасса Алексей Харитонов расскажет о развитии сельского хозяйства и предстоящей посевной кампании, о сохранении лесов и озеленении населенных пунктов, а также о работе по отлову бездомных животных. Трансляция будет доступна в аккаунтах Правительства Кузбасса на YouTube-канале, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.

Задать вопрос Алексею Харитонову можно будет в комментариях к трансляции в социальных сетях. Самые острые и популярные обращения прозвучат во время эфира. На остальные вопросы будет дан письменный ответ в течение следующей недели.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.