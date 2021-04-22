В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин уделил особое внимание Кузбассу. Глава государства отметил, что регион станет одной из пилотных площадок для реализации программы льготного кредитования застройщиков, а также рассказал о развитии «Шерегеша» и экологической модернизации алюминиевого завода в Новокузнецке.

«Что касается крупной массовой застройки, то институт развития «ДОМ.РФ» будет привлекать ресурсы с финансового рынка через размещение облигаций. За счет субсидий федерального бюджета «ДОМ.РФ» сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке – порядка 3–4% годовых. Пилотными проектами для отработки этой модели станет строительство жилых кварталов в Тюмени, Туле, Сахалинской области и Кузбассе», – подчеркнул Владимир Путин.

Одной из тем послания стала реализация нацпроекта «Экология». Президент отметил, что проекты бизнеса по экологической модернизации предприятий будут поддержаны на уровне государства. Так, уже с этого года с помощью механизма госгарантий начнется обновление алюминиевых заводов, в том числе в Новокузнецке. По информации главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, объем инвестиций в экологическую модернизацию российских алюминиевых заводов до 2027 года составит 385 млрд рублей.

Также президент России назвал развитие «Шерегеша», ведущего горнолыжного центра Кузбасса, одним из приоритетных для страны проектов в сфере туризма.

«Владимир Путин в очередной раз подтвердил, что «Шерегеш» будет развиваться как один из ключевых горнолыжных курортов страны. Это означает, что наши планы по развитию курорта, заложенные в том числе и в программе социально-экономического развития до 2024 года, будут реализованы в полном объеме – это диверсификация экономики и новые – «неугольные» – рабочие места. Президент также отдельно отметил Южную столицу Кузбасса, Новокузнецк. На алюминиевом заводе будут обновлены фильтры, что станет еще одним шагом в работе по улучшению экологической обстановки в городе. Наконец, в Кузбассе будет внедрена новая схема финансирования жилищного строительства – это позволит нам эффективней развивать новые микрорайоны», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона добавил, что Правительство Кузбасса и он лично сделают всё, «чтобы озвученные президентом решения и задачи были реализованы на территории области с максимальной точностью и в установленные сроки».

Напомним, 2 марта президент Владимир Путин поручил утвердить программу социально-экономического развития Кузбасса. Уже 6 марта председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующий документ в Кемерове. Программа включает инвестиции в транспортную, социальную, коммунальную инфраструктуру, в туризм и т. п. Общий объем федерального финансирования до 2024 года превысит 51 млрд рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

Фото: http://kremlin.ru.