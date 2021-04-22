Сергей Цивилев: «Местные производители способны обеспечить Кузбасс качественными и доступными товарами»

В Кемерове состоялась III специализированная конференция «Производители и ритейл: современные пути реализации товаров». Ее участниками стали представители высшего менеджмента всех федеральных торговых сетей и более 200 предприятий региона. Кроме того, была организована дегустация продукции кузбасских производителей.









«Местные предприниматели способны обеспечить Кузбасс необходимыми качественными продуктами питания. В регионе очень много достойных производителей, в этом мы могли лично убедиться на дегустации местных товаров. При этом важно не только изготовление, но и распространение продукции, поэтому производители и розничные сети должны работать как одна команда. Сегодняшний диалог поможет наладить такое взаимодействие. Уверен, что в результате в магазинах федеральных сетей расширится ассортимент кузбасских товаров», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Также глава региона поддержал предложение участников конференции о проведении в регионе Дней кузбасской продукции с участием как производителей, так и ритейлеров.

Формат конференции позволил участникам обсудить разные аспекты продвижения качественной продукции из Кузбасса. На пленарной части мероприятия были рассмотрены вопросы вхождения производителей и поставщиков в торговые сети, представлены альтернативные пути реализации товаров: через общепит и интернет-торговлю.

В рамках конференции состоялась выставка товаров местного производства. Производители представили свою продукцию: мясную, молочную, рыбные деликатесы, варенье, джемы и хлебобулочные изделия и др. Все участники могли оценить вкус и качество изделий. Завершилась конференция закупочными сессиями, в ходе которых федеральные ритейлеры налаживали деловые контакты с кузбасскими производителями. В частности, теми, чью продукцию они смогли лично оценить на выставке-дегустации.

Для справки. Конференция «Производители и ритейл» проходит в Кузбассе ежегодно с 2018 года. По итогам закупочных сессий 2018 и 2019 годов было заключено более 100 договоров поставки с местными товаропроизводителями.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.