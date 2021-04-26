Более 200 тысяч кузбассовцев приняли участие во Всероссийском субботнике

В субботу, 24 апреля, во всех 34 муниципалитетах региона прошел Всероссийский субботник. На уборку городов и сел Кузбасса вышли представители общественных организаций, партий, промышленных предприятий, коллективы бюджетников, депутаты, члены правительства Кузбасса. Общими усилиями в порядок приведено 2 374 объекта – дворы, площади улицы и парки.









«Акция действительно была организована и проведена замечательно. Планировалось, что на весеннюю уборку улиц и дворов выйдет 98 тысяч человек, а по факту участие в субботнике приняли более 200 тысяч кузбассовцев. Это говорит о том, что люди любят регион и хотят, чтобы он стал еще лучше. Я благодарен всем, кто не остался в стороне и принял участие в субботнике», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как отметила заместитель губернатора Кузбасса Ольга Турбаба, участники работ были обеспечены инвентарем и средствами индивидуальной защиты. На самых массовых объектах уборки было организовано горячее питание с чаем и выпечкой, работники культуры провели развлекательные программы.

Также в рамках субботника в муниципалитетах проведено более 1 200 различных акций: конкурсы благоустройства и озеленения дворов, конкурсы рисунков, «Чистые игры» (Всероссийские экологические соревнования по уборке и сортировке мусора), образовательные ЭКО-лекции и т. д.

Прошли благотворительные акции: «Визит чистоты» – генеральная уборка в квартирах у ветеранов Великой Отечественной войны, «Чистота в каждый двор» – помощь в уборке придомовых территорий одиноким пожилым людям, «Помним и гордимся» – благоустройство памятников, «С уважением к возрасту» – приведение в порядок мест отдыха пенсионеров.

Так, в Кемерове глава региона Сергей Цивилев и члены правительства Кузбасса прибрали парке Победы имени Жукова. В Новокузнецке навести порядок в сквере Кузнецова собрались более 70 Кузнецовых города, в том числе мэр Сергей Кузнецов и певец Александр Кузнецов. После уборки все Кузнецовы сделали общее фото. В Гурьевске более 5 тысяч жителей вышли, чтобы привести в порядок мемориальные комплексы ко Дню Победы, дворы, территории учреждений, улицы и общественные пространства. Особое внимание уделили территориям, которые участвуют в голосовании по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Глава Юрги Алексей Фомин за рулем поливомоечной машины открыл парад коммунальной спецтехники, которая двинулась чистить дороги города. В Таштагольском районе глава Владимир Макута вместе с коллегами-мужчинами закладывали камнем, засыпали щебнем и утрамбовывали ямы на обочинах. Это позволит сберечь прилегающий асфальт до начала сезона ремонтных работ. В Прокопьевском округе юнармейцы навели порядок на придомовой территории участника войны Тимофея Исаева в селе Михайловка.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.