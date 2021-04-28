В администрации правительства Кузбасса губернатор Сергей Цивилев провел торжественный прием, посвященный Дню работника скорой медицинской помощи. На него были приглашены руководители, фельдшеры, врачи, водители скорой медицинской помощи медицинских учреждений региона. Глава региона поздравил работников скорой с профессиональным праздником и вручил областные награды.

«Выражаю вам искреннюю благодарность от всех жителей Кузбасса за то, что вы сделали в период пандемии, за ваш каждодневный труд. Только в 2020 году бригады скорой помощи выполнили почти 700 тысяч вызовов. Работа была сложной – в средствах индивидуальной защиты, с тяжелыми пациентами. Низкий вам поклон за спасенные жизни людей! Сейчас у нас новый этап борьбы с коронавирусной инфекцией – вакцинация. Около 180 тысяч кузбассовцев уже сделали прививки, случаев осложнения не зафиксировано. Вакцины в области достаточно, она есть во всех муниципалитетах, поставки осуществляются регулярно. Мы будем бороться за каждую жизнь», – отметил Сергей Цивилев.

Также глава региона сообщил, что сегодня в Кузбассе возрождают службу санавиации. В 2020 году началось строительство вертолетных площадок на территории больниц или в непосредственной близости от них. Сегодня вертолетные площадки есть в каждом муниципалитете, где-то их даже несколько – дополнительные площадки организованы при горнолыжных курортах. Это позволит кратчайшими путями доставлять пациентов для лечения при инфарктах, инсультах, автодорожной травме, тяжелых родах и т.д. По плану полеты должны начаться в июле 2021 года. На специализированных вертолетах будет установлено такое же оборудование, что и в реанимобилях.

Обновляется парк автомобилей скорых Кузбасса. За последние два года в регион поступили 102 новых автомобиля. В этом году уже заключены контракты на пять автомобилей, они придут в ближайшее время. Кроме того, в 2021 году продолжится развитие Единой диспетчерской службы, консолидация работы скорой помощи и центра медицины катастроф.

На приеме областными наградами отмечены 70 человек. В том числе 10 человек получили новый нагрудный знак губернатора «За вклад в борьбу с COVID-19 в Кузбассе». Он будет вручаться за самоотверженный труд и высокий профессионализм, проявленный в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья, а также за заслуги в подготовке квалифицированных кадров для медицинских организаций. Нагрудный знак выполнен в форме многогранника из медно-цинкового сплава, покрыт гальваническим серебром 999 пробы. В центральной части помещена надпись «За вклад в борьбу с COVID-19 в Кузбассе». Фон под надписью покрыт белой ювелирной эмалью. Два ромба, символизирующие флаг Кузбасса, покрыты ювелирной эмалью красного и синего цветов. Одними из первых новую награду получили фельдшеры Алина Ковальчук (Мариинская городская больница имени В.М. Богониса), Тамара Копытова (Чебулинская районная больница), Анастасия Левченко (Беловская станция) и др. Также медработники получили медали «За служение Кузбассу», «За веру и добро», почетные грамоты Правительства Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.